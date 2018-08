Modernisierte Mi-26 hebt erstmals ab

Der modernisierte Hubschrauber vom Typ Mi-26T2W, der für die Belange der russischen Luft- und Weltraumtruppen entwickelt wurde, hat auf dem Gelände des Hubschrauberwerkes „Rostwertol“ der Holding „Wertoljoty Rossii“ in der südrussischen Stadt Rostow am Don seinen ersten Flug absolviert. Das erfuhr Sputnik am Sonntag beim Pressedienst der Holding.