USA über Verhalten russischer Inspektionssatelliten besorgt – Zeitung

Ein Satellit soll laut dem Blatt in den USA in der vorigen Woche Alarm ausgelöst haben.

Poblete, die den Posten des US-Assistant Secretary of State for arms control, verification, and compliance bekleidet (dt. etwa stellvertretende Staatssekretärin für Rüstungskontrolle, Verifikation und Einhaltung – Anm. d. Red.), verwies darauf, russische „Inspektoren-Satelliten“ würden sich anders als jemals zuvor verhalten. Das derzeitige internationale Inspektionsprotokoll mache es praktisch unmöglich, zu überprüfen, ob es sich dabei tatsächlich um Weltraumwaffen handele.

Moskau habe deutlich gemacht, dass es Waffen im Weltraum testen und einsetzen wolle, und dass die Vereinten Nationen und andere globale Organisationen strengere Maßnahmen ergreifen sollten, um zu definieren, was in der Umlaufbahn stationiert werden dürfe und was nicht, so Poblete.

Ein russischer Satellit, der im vergangenen Herbst gestartet worden war, verhalte sich weiterhin ungewöhnlich. „Das Verhalten dieses Satelliten entspricht nicht dem, was zuvor im Weltraum durch Umlaufbahn-Inspektionen bei Weltraumsituationsbeobachtungen registriert wurde, einschließlich anderer russischer Inspektionssatellitenaktivitäten. Wir wissen nicht genau, was es ist, und es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen“, sagte die US-Diplomatin in ihrer Rede auf der UN-Abrüstungskonferenz in Genf.

Der russische stellvertretende UN-Botschafter in Genf, Alexander Dejneko, bezeichnete diese Vorwürfe als grundlose Verleumdungen, die nur auf Verdächtigungen basieren würden, und rief die USA auf, dem russisch-chinesischen Vertrag beizutreten, um das Wettrüsten im Weltraum zu verhindern.