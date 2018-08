Atemlos auf Tauchgang: Russlands Marine setzt auf luftautonome U-Boote

Ein Atom-U-Boot kann ewig unter Wasser bleiben, zumindest solange die Lebensmittelvorräte für die Besatzung reichen. Ein diesel-elektrisches Boot aber muss immer wieder auftauchen: Luft holen, Dieselgeneratoren anwerfen, Akkus aufladen. Dabei sind gerade solche U-Boote in flachen Gewässern unverzichtbar. Also muss ein neuer Antrieb her.