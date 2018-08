Russische Su-57 nun mit KI ausgestattet

„Besonders wichtig ist das integrierte Kontrollsystem sowie die Ziel- und Sichtungsausrüstung, die in dieser Modifikation im Falle eines Kampfeinsatzes komplett automatisiert operieren”, so ein Insider.

Die Su-57 bekommt demnach einen Bordverteidigungskomplex, der neue Frequenzen und Betriebsmodi vorsieht.

Das erste Serienflugzeug vom Typ Su-57 soll nächstes Jahr in Dienst der Luft- und Weltraumkräfte gestellt werden, wie der russische Vizeverteidigungsminister Alexej Kriworutschko mitteilte. Am Mittwoch wurde am Rande des internationalen Forums „Army 2018“ ein Vertrag über die Lieferung von zwei Vorserien-Exemplaren unterzeichnet.

Der neue Mehrzweckjäger Su-57 (früher bekannt als T-50) war Anfang 2010 erstmals abgehoben und soll die Jets Su-27 und MiG-31 in der russischen Luftwaffe ersetzen.

