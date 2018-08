Pentagon schließt Tests von Köderdrohne erfolgreich ab – Medien

Die Testflüge des Geräts fanden am 20. und 22. August an den Objekten der ehemaligen Marinefliegerbasis in Point Mugu (Kalifornien) statt.

„Dieses innovative und gemeinschaftliche Projekt stützt sich auf das erfolgreiche MALD-Bauwerk und versucht, die operative Effizienz und den taktischen Vorteil einer großen Anzahl zusammenwirkender, entbehrlicher Drohnen zu demonstrieren“, zitiert Breaking Defense die Pentagon-Pressemitteilung.

Das System MALD-X wiege 136 Kilogramm und habe eine Länge von drei Metern. Es setze sich aus einer Drohne und einer Köderrakete zusammen. Diese sollen die Radareigenschaften der US-Kampfflugzeuge imitieren, um feindliche Luftverteidigungssysteme zu desorientieren.

Wie die Entwickler behaupten, könne das Gerät mehr als 900 Kilometer ohne Betankung zurücklegen.

Die Drohnen werden von der Firma Raytheon im Rahmen eines 34,8-Millionen-Dollar-Vertrags mit dem Pentagon entwickelt und hergestellt.