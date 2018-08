Russland stellt Kontrollsystem für nahen Weltraum wieder her

Es wird berichtet, dass die meisten Observatorien, darunter das Forschungsnetz zur Beobachtung von geostationären Weltraumobjekten, nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 außerhalb der Grenzen Russlands geblieben waren und ihre Beobachtungen faktisch eingestellt hatten. Inzwischen seien zehn Observatorien, zwei davon im russischen Fernen Osten, sowie in Bolivien, Georgien, der Mongolei, Usbekistan, in der Ukraine, der Schweiz wie auch zwei Objekte in Tadschikistan wieder in Betrieb.

Weitere acht Beobachtungsanlagen wurden im russischen Fernen Osten, in Sibirien und in der russischen Region Altai sowie in Moldawien und Mexiko eingerichtet.

Die zum Kompetenzbereich des Keldysch-Instituts gehörenden Teleskope übermitteln Daten über die Starts von Satelliten, deren Zerstörung im Orbit bzw. Eintritt in die Erdatmosphäre sowie über potentiell gefährliche Annäherungen von Weltraumapparaten und die Ausbreitung von Weltraummüll.

Anfang 2018 hat der Supercomputer im Keldysch-Institut Angaben zu 2.438 geostationären Objekten (in 36.000 Kilometern Höhe), zu 2.925 Objekten in einer hochelliptischen Umlaufbahn und zu 361 Objekten in einer mittleren, 20.000 Kilometer hohen Umlaufbahn registriert.