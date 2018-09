Russland will Kipprotor-Wandelflugzeug bauen

„Die Luftlandetruppe untersucht die Möglichkeit, wie Kipprotor-Wandelflugzeuge für den Transport von Fallschirmjägern zum Kampfgebiet eingesetzt werden können. Laut Plan soll bis Ende September die technische Aufgabenstellung fertiggestellt und mit Test-und Entwicklungsarbeiten gestartet werden“, verriet der Vertreter des Ministeriums.

Anfang August hatte der Rektor der Nationalen Forschungstechnischen Universität in Kasan KNITU, Albert Gilmutdinow, vom erfolgreichen Test eines im Auftrag des Verteidigungsministeriums entwickelten unbemannten Kipprotor-Wandelflugzeugs berichtet. Seine Flugweite würde 100 Kilometer betragen und die Geschwindigkeit 140 Stundenkilometer aufweisen. Man gehe davon aus, dass der Apparat im Bereich der Energie- und Telekommunikation, in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen sowie in der Erdöl- und Erdgasgewinnungsindustrie angewandt werden könne.

Das Kipprotor-Wandelflugzeug ist ein Hybrid zwischen Flugzeug und Hubschrauber mit über 90 Grad schwenkbaren Rotoren. Es besticht mit Universalität. Denn es kann wie ein Hubschrauber aufsteigen und landen sowie dabei mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs fliegen. Zudem ist es hinsichtlich des Treibstoffverbrauchs ähnlich effizient.

Das bekannteste Kipprotor-Wandelflugzeug ist das amerikanische Bell V-22 Osprey (engl. für „Fischadler“ – Anm. d. Red.), über das die Marine-Infanterie und die Luftstreitkräfte der USA verfügen.

