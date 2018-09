Zukunftsreich: USA schätzen neues russisches Raketenabwehrsystem S-500 ein

„Das schreckliche neue russische Luft- und Raketenabwehrsystem S-500 stellt neue Rekorde auf“, schreibt das US-Magazin „The National Interest“.

Das neue System könne nicht nur Ziele, einschließlich ballistischer Raketen und Satelliten, in großer Höhe und auf extrem langen Distanzen treffen, sondern auch gegen „unsichtbare“ Flugzeuge, einschließlich F-22 und F-35, kämpfen.

„Obwohl nicht alle Möglichkeiten des S-500 demonstriert wurden, gibt es keinen Grund, an den Fähigkeiten der russischen Luftabwehrsysteme zu zweifeln“, so die Zeitschrift weiter.

© Sputnik / Witalij Timkiw Russischer Rüstungsbetrieb Almaz konzentriert sich verstärkt auf Raketenabwehr

Laut US-Militärquellen hat Russland das S-500-System in „Bereichen, die bisher als unmöglich galten“ getestet. Das System soll ein Ziel in einer Entfernung von fast 300 Meilen (etwa 500 Kilometer) treffen können, was die Fähigkeiten anderer ähnlicher Systeme um etwa 50 Meilen (oder mehr als 80 Kilometer) überbiete.

„Die Tatsache ist, dass S-500 außergewöhnliche Möglichkeiten gezeigt hat“, schreibt „The National Interest“.

Das System verwende mehrere Arten von Raketen, die mit einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Sekunde fliegende Ziele treffen können – das reiche aus, um jedes Luftziel einschließlich Satelliten zu vernichten.

Ferner schreibt das Blatt, dass das System Ziele in einer Höhe von 200 Kilometern und in einem Umkreis von 600 Kilometern treffen sowie bis zu zehn ballistische Raketen gleichzeitig abfangen könne. Dabei könne das S-500 in das Luftabwehrsystem integriert werden.

