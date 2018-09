Groß, teuer und nicht einsatzfähig: Pannen-Hitliste der Flugzeugträger - FOTOs

Das Ranking der pannenreichsten Flugzeug- und Hubschrauberträger wird vom ersten chinesischen Flugzeugträger Liaoning eröffnet. Es handelt sich um ein modernisiertes sowjetisches Kriegsschiff vom Typ „Warjag“.

© AP Photo / Kin Cheung Chinesischer Flugzeugträger Liaoning fährt ein Transportschiff vorbei

Den zweiten Platz auf der „Business Insider“-Liste belegt der russische Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“. Sein Problem ist laut dem Portal ein „sehr problematisches“ und „unzuverlässiges“ Antriebsystem.

© Foto : The Norwegian Armed Forces Die "Admiral Kusnezow"

Der stellvertretende Befehlshaber der russischen Marine für die Rüstung, Wiktor Bursuk, hatte zuvor angekündigt, dass die „Admiral Kusnezow“ mit neuen Raketen- und Geschützkomplexen sowie modernisierten Antriebsanlagen ausgestattet werde. Das Schiff soll 2021 in Betrieb genommen werden.

Auf dem dritten Platz liegt der thailändische Flugzeugträger „Chakri Naruebet“, der angeblich die meiste Zeit im Hafen verbringt, ohne bestimmungsgemäß genutzt zu werden.

Dem folgt in der Pannen-Hitliste das amphibische Angriffsschiff „Wasp“ der US-Marine. Es sei laut „Business Insider“ für Senkrechtstarter vom Typ F-35B bestimmt, werde aber kaum benutzt. Darüber hinaus habe es in sieben Jahren (zwischen 2004 und 2011) an keinem Gefechtseinsatz teilgenommen, so das Portal. Das ließe Experten vermuten, dass etwas mit der „Wasp“ nicht in Ordnung sein könne.

Den fünften und sechsten Platz teilten sich die australischen Hubschrauberträger HMAS „Canberra“ und HMAS „Adelaide“, die dem Portal zufolge ebenfalls Probleme mit ihren Triebwerken hatten.

Am Ende der Liste steht der „kraftvollste und leistungsstärkste“ Flugzeugträger der Welt – die USS „Gerald R. Ford“. Das Portal merkt dazu an, dass dieser Flugzeugträger seit seiner Inbetriebnahme 2017 bereits mehrmals repariert werden sollte.