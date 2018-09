Kampfjet MiG-31 stürzt in Russland ab

„Am 19. September gegen 15.30 Uhr Moskauer Zeit havarierte ein Kampflugzeug MiG-31des Zentrums für Pilotenausbildung bei der Absolvierung eines routinemäßigen Ausbildungsflugs auf einem der Militärflugplätze im Gebiet Nischni Nowgorod. Beide Piloten katapultierten sich“, heißt es in der Meldung.

Die Piloten seien operativ von den Fachleuten des Such- und Rettungsdienstes evakuiert worden. Ihr Leben sei außer Gefahr.

„Der Flug wurde ohne Kampfausrüstung absolviert, das Flugzeug stürzte an einem menschenleeren Ort ab, am Boden gibt es keine Zerstörungen. Nach vorläufigen Angaben ist eine technische Störung die Ursache der Havarie“, so die Meldung.

Zur Klärung der Havarie-Ursachen arbeitet eine Kommission des russischen Verteidigungsministeriums am Absturzort.

