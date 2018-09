Gegen diese russische Waffe haben Amerikaner keine Verteidigung – US-General

Der Quelle zufolge hat Russland die Finanzierung einiger Militärprogramme zugunsten acht neuer U-Boote der vierten Generation des Projekts Borej-2 (auch als Borej-A bekannt – Anm. d. Red.), die mit Hyperschallraketen bestückt sind, gekürzt. Die U-Boote sollen in der Nordflotte sowie in der Pazifikflotte der russischen Kriegsmarine in Dienst gestellt werden.

Nach Angaben des Fernsehsenders werden die Unterseeboote mit je 20 Bulawa-Raketen ausgerüstet, die bis zu zehn nukleare und Hyperschalkomplexe tragen können sollen. Ein U-Boot des Projekts Borej-2 könne also 200 Hyperschallraketen abfeuern. Laut dem Oberbefehlshaber des United States Strategic Command (USSTRATCOM), John E. Hyten, haben die Amerikaner kein Verteidigungsmittel, das den Einsatz einer solchen Waffe gegen die USA verhindern könnte.

Zurzeit stehen drei strategische Atom-U-Boote des Projekts Borej im Dienst der russischen Seekriegsflotte: Juri Dolgoruki, Alexander Newski und Wladimir Monomach. Dem Plan gemäß soll bis 2020 das U-Boot Knjas Wladimir dazukommen.

