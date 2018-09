USA schicken F-35 erstmals in den Kampf

Ein amerikanisches Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation F-35B Lightning II wird sich in nächster Zeit erstmals an einem Kampf beteiligen, wie der TV-Sender CNN berichtet. Die Maschine soll demnach Angriffe gegen die Stellungen der afghanischen Kämpfer fliegen.

Der Einsatz soll laut dem TV-Sender in den nächsten Tagen starten. Das Angriffsschiff USS Essex mit sechs Mehrzweckkampfflugzeugen F-35 an Bord sei bereits in den nördlichen Teil des Arabischen Meeres geschickt worden. Bisher hätten sich diese Maschinen an der Luftaufklärung über Somalia beteiligt, ohne Angriffe unternommen zu haben. Somit können die bevorstehenden Flüge in Afghanistan zum ersten Kampfeinsatz für das neue Mehrzweckkampfflugzeug werden.

© AP Photo / Rick Bowmer Ironie des Schicksals: F-35 gibt im Namen eigene Schwachstelle preis

Zuvor hatte das US-Magazin „The National Interest“ berichtet, dass der Kampfjet F-35 wegen seiner Konstruktionseigenschaften anfällig für Blitzschläge sein soll. Laut einer Bewertung des Pentagons testet das Unternehmen Lockheed Martin derzeit neue Kapazitäten für den Blitzschutz, um das lebenswichtige Autonomic Logistics Information System (ALIS) des Flugzeugs angemessen vor einem plötzlichen Blitzschlag zu schützen.

Früher hatte das Nachrichtenmagazin „The Washington Examiner“ berichtet, das Pentagon versuche, kritische Probleme des Kampfjets F-35 zu verdecken, die zur Einstellung der Serienfertigung der Maschine führen könnten.

Die F-35 Lightning II ist ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug der fünften Generation. Das technisch auffälligste Merkmal der F-35 sind ihre ausgeprägten Tarnkappeneigenschaften, welche die Reichweite feindlicher Aufklärungstechnik auf einen Bruchteil reduzieren sollen.