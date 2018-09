US-Flugzeugträger nicht einsatzbereit – Business Insider

Derartig niedrige Werte hat die amerikanische Marine laut dem Portal seit dem Ende des Kalten Krieges nicht demonstriert.

Anzeichen für potentielle Probleme der Flugzeugträgerverbände der Vereinigten Staaten hätten sich bereits vor mehreren Jahren offenbart, merkt Business Insider an. So hätten die US-Flugzeugträger wegen Verzögerungen bei der Reparatur und Wartung im Zeitraum von 2000 bis 2016 insgesamt 1300 Tage am Kai gelegen, was sieben halbjährigen Einsätzen auf hoher See gleichkomme, schreibt der Business Insider unter Verweis auf einen Bericht der US-Regierung.

Zudem befinde sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die Hälfte der flugdeckgestützten Jagdbomber F/A 18E/F Super Hornet in gefechtsbereitem Zustand, obwohl sie die Stütze der Seefliegerkräfte der USA bilden, so das Portal.

© AP Photo / Lee Jin-man Auf diese Weise könnte sich US-Militärstrategie auf Weltmeeren ändern – Experte

Wie Vertreter der US-Seestreitkräfte laut dem Portal erklärten, sei das Problem auf die Überlastung der Navy durch Einsätze in aller Welt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zurückzuführen.

Der Business Insider schlussfolgert daraus, dass eine solche Situation in der US-Marine es Russland und China erlauben werde, ihre eigenen Seestreitkräfte bedeutend zu stärken.

Zuvor hatte das Portal The National Interest von der schwierigen Situation in den US-Luftstreitkräften berichtet, da sie ebenfalls mit Aufgaben überlastet sowie mit technischen Problemen und einem Personalmangel konfrontiert seien.