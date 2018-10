Geheimstart: Russischer Satellit auf Video aufgenommen - VIDEO

Wie die Website rg.ru anhand des Films einschätzt, muss der Start zur Winterzeit erfolgt sein. Als Träger sei offensichtlich eine Drei-Stufen-Rakete Sojus-2.1V eingesetzt worden. Auf dem Video sind die Startvorbereitungen und das Abheben der Rakete zu sehen. Besonders spektakulär wirkt die emporsteigende Rakete, die für wenige Sekunden den Taiga-Wald im Umkreis von mehreren Kilometern erleuchtet.

Das Video wurde zum Tag der Weltraumtruppen vorbereitet, der am 4. Oktober gefeiert wird. Genau an diesem Tag im Jahr 1957 wurde in der Sowjetunion der erste künstliche Erdsatellit ins All geschossen. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, sind in diesem Jahr vom Raumbahnhof Plessezk Raketen Sojus-2.1B und Sojus-21V sowie eine Rokot-Rakete mit unterschiedlichen Weltraumgeräten an Bord gestartet worden.