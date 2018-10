US-Admiral von „Kalibr“-Raketen beeindruckt

„Sechs neue U-Boote der Kilo-Klasse befinden sich heute in der Schwarzmeerregion, zwei von denen waren im Mittelmeer und haben ‚Kalibr‘-Raketen gestartet. Die ‚Kalibr‘-Rakete ist eine beeindruckende Rakete. Eine Rakete für die Vernichtung von Bodenzielen. Im Fall ihres Starts von jedem dieser Meere, einschließlich des Kaspischen, kann sie bis zu einer beliebigen europäischen Hauptstadt fliegen“, sagte der Kommandeur der US-Seestreitkräfte in Europa und Afrika und Oberbefehlshaber der vereinigten Verbündeten-Kräfte in Neapel während einer Veranstaltung in Atlantic Council.

© Sputnik / Wadim Sawitskij Russische Marine unternahm 100 „Kalibr“-Angriffe gegen Terroristen in Syrien

Die russischen Schiffe und U-Boote haben am 22. August 100 Schläge mit Flügelraketen „Kalibr“ geführt. Dem Verteidigungsministerium zufolge haben sie insgesamt 166 Objekte getroffen.

Was stellen „Kalibr“-Raketen dar?

© Sputnik / Nina Sotina Mit Kalibr-Raketen an Bord: Zwei russische Fregatten nun im Mittelmeer

Diese Raketen wurden ursprünglich für die Bewaffnung der neusten Mehrzweck-Atom-U-Boote der Klasse „Jassen“ entwickelt. Dann begann man, sowohl U-Boote des Projekts 636, zu dem auch die „Welikij Nowgorod“ gehört, als auch Überwasserschiffe damit auszurüsten.

Die Reichweite der „Kalibr“ beträgt 2500 Kilometer. Erstmals wurden sie gegen die Terrorkämpfer in Syrien am 7. Oktober 2015 eingesetzt. Damals hatten das Raketenschiff des Projekts 11661K „Dagestan“ und Kleinraketenschiffe des Projekts 2163 „Grad Swijaschsk“, Welikij Ustjug“ und „Uglitsch“ 26 Marschflugkörper vom Kaspischen Meer aus abgefeuert.