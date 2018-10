So viele modernste Waffen hat Russlands Armee erhalten

Russlands Streitkräfte werden planmäßig modernisiert. Wie der Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch mitteilte, soll die Armee im vergangenen Jahr 206 Muster modernster Waffen erhalten. Auch Wissenschaftsbehörden bleiben nicht auf der Strecke.

„Allein im Vorjahr wurden 206 Muster von modernsten Waffen entwickelt und in den Dienst gestellt“, sagte Schoigu. „Besondere Aufmerksamkeit wird den Neuentwicklungen in den Bereichen Informationstechnologie, Robotik und unbemannte Fluggeräte geschenkt“.

© Sputnik / Wladimir Sergeew USA: Auch diese Gefahr geht von Russland aus

Die Forschungsinstitute analysieren laut dem Minister die Kampferfahrungen, um die Verteidigungsfähigkeiten des Landes zu stärken. „Neue und modernisierte Waffen werden in der Syrischen Arabischen Republik getestet“.

In den vergangenen drei Jahren sei der Anteil moderner Einrichtungen in den Forschungsinstituten um mehr als 50 Prozent gewachsen. Der Minister berichtete zudem über erfolgreiche Lösung von sozialen Problemen wissenschaftlicher Mitarbeiter – ihre Löhne seien erhöht worden und entsprächen derzeit einem doppelten Durchschnittslohn in den Regionen.