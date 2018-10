Reparaturdock sinkt - Russlands einziger Flugzeugträger kommt unversehrt davon

Die "Admiral Kusnezow" lag seit Mitte September auf dem Dock. Der Vorfall habe sich während Modernisierungsarbeiten ereignet, teilte ein Werftsprecher gegenüber Sputnik mit. Wegen eines Stromausfalls seien die Dockbehälter mit Wasser angefüllt worden, worauf das Dock schnell untergegangen sei. Die „Admiral Kusnezow“ sei nicht zu Schaden gekommen und werde nun an eine Anlegebrücke geschleppt, damit die planmäßigen Wartungsarbeiten fortgesetzt werden können.

© Foto : Ministry of defence of the Russian Federation