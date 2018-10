Roskosmos nennt Ursache für Irrfahrt von Sojus-FG-Rakete – nun offiziell

Diese Version war bereits früher mehrfach diskutiert, jedoch nicht offiziell bestätigt worden.

© Sputnik / Alexej Filippow Nach Sojus-Panne: Drei Fortsetzungsvarianten für ISS-Programm skizziert

„Die von der zuständigen Kommission ermittelte Ursache liegt im Fehlbetrieb des Sensors, der die Entfernung der ersten Raketenstufe von der zweiten signalisieren sollte“, sagte Krikaljow auf einer Festveranstaltung anlässlich des 55. Gründungstages des russischen Instituts für medizinisch-biologische Probleme.

Dies habe dazu geführt, dass sich einer der Seitenblöcke der ersten Raketenstufe nicht auf den erforderlichen Abstand entfernt habe und gegen den Treibstofftank der zweiten Stufe geprallt sei. Der Tank sei explodiert, so Krikaljow.

Die Havarie, die erste dieser Art in der Geschichte des modernen Russland, erfolgte am 11. Oktober. Eine Trägerrakete vom Typ Sojus-FG konnte das Raumschiff Sojus MS-10 mit einer neuen ISS-Crew an Bord nicht zur Raumstation bringen. Den Kosmonauten gelang es, in ihrer Rettungskapsel zur Erde zurückzukehren.

Die Mitglieder der Mission ISS-57/58 – der Russe Alexej Owtschinin und der US-Bürger Nick Hague – kamen unverletzt davon.