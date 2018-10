Neue Bundeswehr-Panzer nicht kriegstauglich

Die Bundeswehr rüstet zwar auf. Aber die neuen Geräte sind oft in einem erschreckenden Zustand und nicht einsatzbereit. Mehr als die Hälfte der für Millionen angeschafften neuen Panzer und Hubschrauber hat Mängel und kann nicht genutzt werden, wie aus einer Anfrage der Linkspartei hervorgeht.

Von 97 im Jahre 2017 von der Bundeswehr angeschafften Panzern, Hubschraubern und Kampfjets sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums derzeit nur 38 im Einsatz. Das heißt, mehr als 60 Prozent der Einheiten dieser hochpreisigen Waffengattung können zur Zeit aufgrund von Mängeln nicht genutzt werden.

Wie aus der Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Tauber auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, liegt die Schuld für diese Mängel vor allem auf Seiten der Industrie. In dem Antwortschreiben von Peter Tauber heißt es:

„Hier sehen wir nach wie vor die Industrie in der Pflicht, die vereinbarten Leistungen schnellstmöglich zu erfüllen.“

Laut dem Ministerium gebe es vor allem Probleme mit dem Transportflugzeug A400M und dem Schützenpanzer Puma. So sind derzeit nur 27 der 71 gelieferten Puma-Panzer einsatzbereit. Das entspricht einer Quote von 38 Prozent. Von den acht neuen A400M-Flugzeugen seien nur vier im Einsatz. Auch von den sieben „Tiger“-Kampfhubschraubern, die letztes Jahr an die Bundeswehr geliefert wurden, sind im Moment nur zwei einsatzbereit. Bei den neuen „Eurofighter“-Kampfjets sieht es noch verheerender aus. Hier kann von den vier gelieferten Jets nur einer genutzt werden.

Deutschland nimmt derzeit mit insgesamt 8000 bis 10.000 Soldaten und Gerät am größten Nato-Manöver nach Ende des Kalten Krieges in Norwegen teil.