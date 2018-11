Zhuhai Airshow: Russland und China zeigen erstmals gemeinsamen Passagierjet - FOTOS

Russlands Luftfahrtkonsortium OAK und der chinesische Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) haben bei der Luftfahrtmesse im südchinesischen Zhuhai ein maßstabsgetreues Modell des Langstrecken-Flugzeugs CR-929 vorgestellt, das den Marktführern Boeing und Airbus Konkurrenz machen soll.

Das Flugzeug ist 22 Meter lang, 6,5 Meter hoch und 5,9 Meter breit. Die Maschine soll in der Basisversion mindestens 280 Fluggäste an Bord nehmen und bis zu 12.000 Kilometer nonstop fliegen können. Es soll über Sitzplätze der First, Business und Economy Class verfügen.

© Sputnik / Schanna Manukyan CR929

Laut Maxim Litwinow, dem Chefkonstrukteur der russischen Seite, sollen bis zum Ende kommenden Jahres die Lieferanten der wichtigen technischen Systeme und der Ausrüstung gewählt werden. Danach werde das endgültige Aussehen des Flugzeugs bestimmt. Das Ingenieur-Zentrum zur Entwicklung des Fliegers werde in Russland liegen.

Das Flugzeug soll voraussichtlich zum Jahr 2027 auf den Markt kommen. Die Hersteller rechnen damit, dass der neue Passagierjet einen beträchtlichen Marktanteil nicht nur in Russland und China, sondern auch in anderen Ländern gewinnen wird.

Das Investitionsvolumen des gesamten Projektes wird auf einen Wert zwischen 13 und 20 Milliarden US-Dollar beziffert.