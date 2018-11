Dieses Flugzeug muss niemals landen: Solarflieger Odysseus hebt 2019 ab

Das autonome, nur von Sonnenlicht betriebene Flugzeug Aurora ist bereit für seinen ersten Flug. Ziel ist die Stratosphäre, der Start soll im Frühjahr 2019 stattfinden. An Bord werden keine Menschen sein, denn das Flugzeug ist als Pseudo-Satellit gedacht – und wird sein Leben lang in der Luft verweilen.

Mit Odysseus stellt Aurora Flight Sciences – eine Tochterfirma von Boeing – ein Flugzeug vor, das niemals landen muss, um zu tanken. Ausgestattet mit großflächigen Solarmodulen, aus sehr leichten Materialien hergestellt und von der Form her an Gleitschirme angelehnt, wird das Flugzeug nur von Solarenergie auf seiner Erdumlaufbahn in der Stratosphäre gehalten – dort, wo keine gewöhnlichen Flugzeuge mehr verkehren. Denn das Flugzeug, das nach Auskunft von Aurora „unendlich lange fliegen kann“ ist kein Passagierflieger, sondern ein Pseudo-Satellit.

© Foto : Aurora Flight Sciences Solarflieger Odysseus

Pseudo-Satelliten in großen Höhenlagen (HAPS) sind Systeme, die lange Zeit in einer Höhe von knapp 20 Kilometern verkehren. Sie haben den Vorteil nahezu auf der Stelle zu verharren, können aber auch leicht an andere Orte verlegt werden. Deshalb betrachtet auch die Europäische Luftraumbehörde solche Satelliten als nützliche Ergänzung zu in größerer Entfernung operierenden Satelliten. So können etwa Pseudo-Satelliten gesammelte Daten an die Satelliten im All weiterreichen und Gebiete in besserer Auflösung abdecken, an die die starr auf ihren Bahnen kreisenden Satelliten nicht so gut herankommen.

Laut Boeing soll Odysseus ein besonders nützliches Instrument für Klima- und Wetterforscher sein. Der Flieger könnte etwa Vegetation, Eisdecken und Flussraten (Unter Flussrate versteht man laut enzyklo.de „die Menge an Stoff und/oder Energie, die in einem ökologischen System pro Zeiteinheit von einem Kompartiment in ein anderes gelangt.“), möglicherweise sogar die Erdfeuchtigkeit aus der Stratosphäre heraus großflächig bestimmen.

Odysseus ist übrigens nicht allein. Zuvor hatte bereits Airbus mit Zephyr einen Pseudo-Satelliten gebaut, der bis zu 30 Tage ununterbrochen in der Luft bleiben können soll. Aber einen ewig fliegenden Flieger hatte bislang niemand angekündigt.