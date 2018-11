So sieht der neueste US-Präsidentenhelikopter aus – FOTOs

Der neue Hubschrauber dient demnach nicht nur für tägliche Reisen des Präsidenten und seiner Umgebung, sondern ist auch Teil eines Antikrisenplanes zur Gewährleistung der Sicherheit der leitenden Persönlichkeiten des Staates. Im Fall einer unvorhergesehenen Situation sollten die Hubschrauber Marine One (so lautet der Funkrufname jeder beliebigen Maschine des United States Marine Corps (USMC), die den US-Staatschef an Bord hat – Anm. d. Red.) schnell zum Weißen Haus kommen und den Staatschef wegbringen.

Новый вертолет президента США Sikorsky VH-92. Фото The Drive. pic.twitter.com/355462YXIf — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 20 ноября 2018 г.

​23 Hubschrauber des Typs VH-92 sollen laut dem Portal " The Drive " die alte Flotte aus elf Maschinen vom Typ VH-3D und acht des Typs VH-60N ablösen. Die ersten VH-92-Hubschrauber sollen 2019 nach Abschluss aller Tests in Betrieb gehen.

Nun kämpfen demnach die Entwickler mit einem Problem. Denn das schwere Gewicht der Maschine kann bei der Landung auf dem Rasenplatz vor dem Weißen Haus zu Bodendeformationen führen und der durch Helikopterrotoren verursachte starke Wind Gras und Pflanzen schaden. Bislang konnten diese Schwierigkeiten nicht gelöst werden.