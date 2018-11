Ohne Abgase und lautlos: Erstes Flugzeug mit Ionen-Antrieb getestet

Das weltweit erste Flugzeug mit einem Ionen-Triebwerk ist in den USA entwickelt und getestet worden. Die kleine unbemannte Maschine flog 55 Meter weit und nur zwölf Sekunden lang.

Wie das Fachmagazin „Nature“ schreibt, kommt der Antrieb ohne bewegliche Teile aus und ist nahezu geräuschlos.

„Unsere Maschine ist das erste Flugzeug, das mit Hilfe eines Triebwerks ohne bewegliche Teile abgehoben hat. Dies kann neue und unerforschte Möglichkeiten für Fluggeräte eröffnen, die leiser und mechanisch einfacher sind und keine Verbrennungsabgase ausstoßen“, sagt Professor Steven Barrett vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Der Antrieb funktioniert über eine starke elektrische Spannung, die zwischen zwei Drähten angelegt wird. Das elektrische Feld am vorderen Draht erzeugt elektrisch geladene Luftmoleküle – Ionen. Diese werden durch die elektrische Spannung zum hinteren Draht hin beschleunigt. Sie stoßen mit zahlreichen weiteren Luftmolekülen zusammen und schieben sie dabei an. Dadurch entsteht ein Luftstrom – der so genannte Ionenwind –, der das Flugzeug antreibt.

Die Entwickler sehen den Ionenwind zunächst als Antrieb für leichte, unbemannte Flieger und Drohnen. Sie rechnen jedoch damit, dass das Verfahren in Zukunft optimiert wird und Hybridpassagierflugzeuge entstehen, die sowohl klassischen als auch Ionen-Antrieb haben werden.