Schlappe für Exportplan russischer Raumfahrtkorporation

Laut ihrem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht sieht die Staatskorporation die Ursachen für den Rückgang der Konkurrenzfähigkeit russischer Weltraumtechnik auf dem Weltmarkt in der Sanktionspolitik westlicher Staaten, die die Ausstattung russischer Weltraumapparate mit importierten qualitativgerechten Geräten behindere, sowie in dem Verfall des Rubels gegenüber den Weltwährungen.

© Sputnik / Sergei Mamontow Roskosmos-Chef wirft Musk List vor

Als weitere Ursache werden die Aktivitäten US-amerikanischer Privatfirmen auf dem Weltmarkt genannt, die mit staatlicher Unterstützung ihre Startleistungen zu Dumpingpreisen anbieten. Es handelt sich dabei unter anderem um das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX mit seiner Falcon-Raketenfamilie.