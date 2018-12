NASA-Chef: Russische Sojus-Rakete zuverlässig

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat sich von der Zuverlässigkeit der russischen Weltraumtechnik überzeugen können, erklärte Behördenchef Bill Gerstenmaier am Montag im Weltraumbahnhof Baikonur in der zentralasiatischen Republik Kasachstan.

„Uns war es wichtig sicher zu sein, dass die Besatzung der internationalen Raumstation ISS termingerecht startet. Jetzt können wir zur normalen Arbeit übergehen“, sagte Gerstenmaier auf einer Pressekonferenz.

Nach dem dramatischen Fehlstart eines bemannten Sojus-Raumschiffs am 11. Oktober flog am Montag wieder eine Crew zur ISS. An Bord der Sojus MS-11 waren der russische Kosmonaut Oleg Kononenko, der kanadische Astronaut David Saint-Jacques und US-Astronautin Anne Charlotte McClain. Nach etwa sechsstündiger Fahrt dockte das Raumschiff an der ISS an.

