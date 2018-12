Im März von Putin präsentiert: Neueste Kampflaserkomplexe nun im Bereitschaftsdienst

Demnach werden die russischen Streitkräfte seit 2017 im Rahmen des staatlichen Rüstungsprogramms mit Waffen ausgestattet, die auf neuen physischen Prinzipien beruhen. Nach Lieferung der Laserkomplexe gab es eine Schulung, im Rahmen derer das Personal den Umgang mit den Systemen erlernen sollte.

Es absolvierte die Weiterbildung an der Moschaiski-Akademie für Militärraumfahrt und in Betrieben, wo es notwendige theoretische Kenntnisse sowie praktische Fertigkeiten erhielt.

Am 1. März hatte Russlands Präsident, Wladimir Putin, in seiner Ansprache an die Föderale Versammlung zur Lage der Nation eine Reihe neuer strategischer Waffen präsentiert. Dabei erwähnte er auch, dass das russische Militär einen Kampflaserkomplex in die Bewaffnung aufgenommen habe. Bei der Entwicklung der Laserwaffe seien bedeutende Resultate erzielt worden, fügte der Präsident hinzu. Es gebe Anlass zu behaupten, dass Russland bei der Entwicklung von Waffen auf Grundlage neuer physikalischer Prinzipien anderen Ländern einen Schritt voraus sei.