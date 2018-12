Weltweit erster arktischer „Alljahres-LNG-Tanker“ in China gebaut – VIDEO

Die Volksrepublik China hat den ersten Tanker für den Transport von Flüssiggas fertiggestellt, der zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden kann. Das Schiff mit dem Namen „Boris Sokolov“ wird demnächst an Griechenland übergeben, berichtet die Zeitung „China Daily“.

Die Schiffstaufe hat am Dienstag auf einer Werft in Guangzhou stattgefunden, so das Blatt.

Das Schiff werde bald an seinen Eigner übergeben, bei dem es sich um das griechische Unternehmen Dynacom handeln soll.

Das Schiff soll beim Flüssiggas-Projekt von „Jamal LNG“ eingesetzt werden.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Flüssiggas-Markt: Russland kann Katar Führungsrolle streitig machen<<<

Der LNG-Tanker der Klasse Arc7 soll seine Funktion auch bei Temperaturen unter 50 Grad Celsius wahrnehmen können, was weltweit einzigartig sei.

© Sputnik / Ilya Pitalev USA importieren weiter Flüssiggas aus Russland

Im Unterschied zur „Boris Sokolov“ können andere Frachtschiffe nur im Sommer Flüssiggas in die Arktis transportieren, so die Entwickler.

Ihnen zufolge ist der Tanker in der Lage, Eis mit einer Dicke von bis zu 1,8 Metern zu durchbrechen und dabei eine Geschwindigkeit von zwei Knoten beizubehalten.

Die Länge des Schiffes beträgt 214 Meter, die Breite 24 Meter und die Reisegeschwindigkeit 13 Knoten.

© Sputnik / Sergej Gunejew Die Schlacht um Europas Gasmarkt

Insgesamt kann das Schiff knapp 45.000 Kubikmeter verflüssigtes Erdgas transportieren.

Jamal-LNG ist Betreiber eines großen Gasprojekts auf der russischen Halbinsel Jamal. 51 Prozent der Aktien gehören dem russischen Energieunternehmen Novatek.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Russisches Gas wurde profitabel für USA – Zeitung<<<