Für Einsatz auf dem Rollfeld: Moskauer Flughafen kauft sich einen Panzer

Der Flughafen Moskau Domodedowo hat vom Panzerhersteller Uralvagonzavod einen Bergepanzer gekauft. Das 41 Tonnen schwere Kettenfahrzeug will der zweitgrößte Airport der russischen Hauptstadt künftig als Flugzeugschlepper einsetzen.

Der Bergepanzer vom Typ BREM-1 in ziviler Version sei an den Flughafen ausgeliefert worden, teilte Uralvagonzavod am Montag mit. Domodedowo habe als erster russischer Flughafen einen BREM-1 gekauft.

Domodedowo bestätigte die ungewöhnliche Anschaffung. Das mit einem drehbaren Hebekran ausgestattete Kettenfahrzeug sei in der Lage, Großraumflugzeuge mit einer Masse ab 125 Tonnen abzuschleppen, und zwar „auf beliebigem Gelände, bei Bedarf auch durch einen Wald“, teilte Flughafen-Direktor Ilja Borissow mit.

Vom Bergepanzer, der Schweiß- und Schneidanlagen an Bord hat, verspricht sich der Flughafen, der auch von Lufthansa angeflogen wird, mehr Tempo und Effektivität bei Abschleppeinsätzen, insbesondere dann, wenn Flugzeuge vom Rollfeld abgekommen oder kaputt sind.