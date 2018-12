Russische Spezialkräfte erhalten „Superwaffe“

Zuvor hatte das US-Magazin „The National Interest“ einen Artikel über den ShAK-12 veröffentlicht. Darin zeigt sich der Autor von der Feuerkraft des neuen russischen Gewehrs beeindruckt und krönt ihn zur „Superwaffe“.

„Die Lieferungen an die Spezialkräfte sind im Gange. Der ShAK-12 ist ein sehr spezifisches Produkt und wird nicht einmal für die Spezialeinheiten en masse hergestellt. Wir bekommen Bestellungen und erledigen sie im Rahmen des Staatsauftrags, aber sie (die Gewehre – Anm. d. Red.) wurden nicht zur Massenproduktion konzipiert“, kündigte Amelin am Donnerstag an.

© Sputnik / Ramil Sitdikov US-Magazin listet vier „tödliche“ Waffen Russlands auf

Der ShAK-12 wurde auf der Messe Defexpo-2018 in Indien erstmals im Ausland präsentiert. Er ist eine moderne hocheffektive Nahkampfwaffe für Spezialeinheiten mit dem Hauptziel, eine schnelle und effektive Niederlage des Feindes herbeizuführen – sogar wenn der Letztere eine Schutzweste trägt oder sich in einem Versteck befindet.

Im Gewehrkomplex wird eine Großkaliber-Patrone (12,7×55 Millimeter) mit hoher Mannstoppwirkung im Nahkampf verwendet. Bei einer größeren Schussdistanz verliert die Munition allerdings schnell Energie, was die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung von Drittpersonen verringert.

Der Sturmgewehrkomplex ist nach dem Bullpup-Layout aufgebaut, wodurch die Länge der Waffe reduziert wird. Die Schalldämpfer der verschiedenen Typen sorgen für eine deutliche Verringerung des Geräuschpegels und beseitigen die Gefahr einer Mündungsflamme.