Musk schaut in die Röhre: So unterirdisch lief die erste Fahrt im Tesla-Tunnel

Tesla-Chef Elon Musk hat in Los Angeles einen gut 1,8 Kilometer langen Tunnel eröffnet. Der Milliardär verfolgt den Plan, den Verkehr in Großstädten stärker unter die Erde zu verlegen. Richtig rund lief die Jungfernfahrt allerdings nicht.

Der Tunnel ist ein Projekt von Musks Firma „Boring Company“. Die Röhre ist nach Angaben der Deutschen Presseagentur (DPA) nicht viel breiter als ein Auto. Die Idee ist, dass an die Vorderräder einfahrender Fahrzeuge waagerechte Stützräder angebaut werden, die sie dank Schienen an den Wänden in der Spur halten.

Das Auto fährt dann mit eigenem Antrieb durch die Röhre. Und wenn alles gut geht, ziemlich flott: Musk verspricht ein Spitzentempo von über 240 Kilometern pro Stunde.

Die ersten Testfahrten in der Nacht zum Mittwoch verliefen jedoch laut DPA deutlich langsamer. Journalisten wurden in einem weißer Tesla Model X mit fest angeschraubten Seitenrädern durch die Röhre geschickt. Die Fahrt mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde verlief offenbar ziemlich holperig, wie ein Reporter der „Washington Post“ berichtete. Laut Musk liegt das daran, dass die Zeit zu knapp war, den Tunnelboden ordentlich zu glätten.

Musk hat hehre Pläne. Der Tesla-Chef will laut DPA den notorisch stockenden Verkehr in Los Angeles mit Hilfe eines ganzen Netzwerks aus solchen Tunneln entlasten. Die „Boring Company“ musste dabei jedoch auch einen Rückschlag hinnehmen: Sie verzichtet auf eine der geplanten Röhren, nachdem Anwohner dagegen vorgegangen waren.