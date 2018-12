Ernster Hintergrund: Weiterleiten-Funktion bei Whatsapp wird weltweit eingeschränkt

Der Messenger-Dienst will künftig die Anzahl der Kontakte, an die man gleichzeitig eine Nachricht oder einen Link weiterleiten kann, auf fünf begrenzen. So soll gegen den zunehmenden Spam vorgegangen werden.

Bislang war es möglich, Nachrichten, Links oder Bilder an viele oder sogar alle Kontakte im Adressbuch gleichzeitig zu versenden.

© AFP 2018 / Lionel Bonaveture WhatsApp läuft aus – für einige Geräte endet der Support am 31. Dezember 2018

Die Maßnahme hat einen ernsten Hintergrund.

In einigen Ländern, allen voran in Indien, sind über diese Funktion Fake News verbreitet oder gar Gewaltverbrechen provoziert worden. So berichtet etwa die Economic Times India, dass in den letzten zehn Jahren in dem Land offenbar 31 Menschen ermordet wurden, nachdem zuvor über WhatsApp meist erfundene Gerüchte verbreitet worden waren.

Wie die WhatsApp-Entwickler in einem Blogeintrag ihre Entscheidung kommentieren, soll die Maßnahme den Messenger wieder einen Schritt zu dem zurückführen, wofür er eigentlich entwickelt worden ist: „Eine private Messaging-App, die die Menschen lieben.“