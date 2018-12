AK-74: Interessante Fakten zur legendären Kalaschnikow – VIDEO

Technische Daten



Das Gewicht des geladenen Sturmgewehrs beträgt 3,6 Kilogramm, die Lauflänge einschließlich der Mündungbremse 485 mm. Seine maximale effektive Reichweite macht 650 Meter und die Schießgeschwindigkeit 600 Schüsse pro Minute aus.

AK-74 war das erste sowjetische Sturmgewehr, das für eine leichte 5,45 x 39 mm-Patrone aus der Produktion des Zentralen Wissenschaftlichen Forschungsinstituts für Präzisionsmaschinenbau (TSNIITOCHMASH) ausgelegt wurde.

Die Schießgenauigkeit sowie das Schussbild wurden im Vergleich zum AK-Sturmgewehr verbessert. Zudem ist AK-74 leichter als sein Vorgänger, unter anderem dank Kaliberreduzierung.



Interessante Fakten



Insgesamt befinden sich weltweit 18 Millionen Sturmgewehre vom Typ AK und AK-74 im Umlauf.



Das Sturmgewehr AK-74 ist auf dem Schwarzmarkt je nach Land für drei bis 4000 US-Dollar zu kaufen. Am billigsten ist es in Mosambik, das teuerste Exemplar ist in Indien zu finden.



Der Vorgänger des AK-74, das Sturmgewehr AK, ist auf vier Staatswappen sowie auf einer Staatsflagge abgebildet.



Die Produktion der Kalaschnikow-Sturmgewehrfamilie ist in mehr als 20 Ländern etabliert.

Ersatz für AK-74



© Foto : Press service of Kalashnikov Concern „The National Interest“: Kalaschnikow-Gewehr eines der besten der Welt

In den 2010er Jahren hatte unter Leitung des Chefkonstrukteurs des russischen Waffenherstellers Ischmasch , Wladimir Slobin, die Entwicklung eines „Ersatzes“ für das Sturmgewehr AK-74 begonnen. Im Jahr 2012 wurde der erste Prototyp der Zwischenbehördlichen Arbeitsgruppe beim Rüstungswirtschaftlichen Ausschuss vorgestellt. Im Laufe der Tests hatten die Experten eine Reihe von Anforderungen an das zukünftige Sturmgewehr formuliert.

Das Ergebnis von vier Jahren harter Arbeit waren zwei Sturmgewehre, und zwar AK-12 und AK-15. Das erste ist für ein Kaliber von 5,45 mm angepasst, das zweite für 7,62 mm. Ende 2018 hatte der Rüstungskonzern Kalaschnikow die erste Partie von 2500 AK-12-Sturmgewehren an das russische Verteidigungsministerium geliefert.

