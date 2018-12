Russland gibt Geschwindigkeit der neuesten Hyperschall-Rakete „Avangard“ preis

„Der Einsatz dieser Rakete stellt jede Raketenabwehr praktisch auf Null“, sagte Borissow. Es sei sehr schwierig, diese Rakete zu orten und noch schwieriger, sie zu vernichten.

© Sputnik / Michail Klimentijew Putin: Russland hat jetzt neue Art von strategischen Waffen - VIDEO

Der Unterschied des neuen Raketensystems bestehe darin, dass kaum vorherzusagen sei, wo die Rakete zum nächsten Zeitpunkt erscheine, weil sie sowohl vertikal als auch horizontal fliegen könne, sagte der Vizepremier. Die Geschwindigkeit von 27 Mach in einer Höhe von zehn Kilometern gleicht rund 29.000 Stundenkilometern.

Die Rakete wurde am 26. Dezember im Beisein des russischen Präsidenten Wladimir Putin getestet. Er hatte dieses Raketensystem ebenso wie das Raketensystem Kinschal in seiner Botschaft an die Föderalversammlung im März erwähnt und es als Hyperschall-Raketensystem mit einem Gleiter charakterisiert, das Interkontinentalreichweite besitze und einer Feuerkugel gleich mit 20-facher Schallgeschwindigkeit fliege.