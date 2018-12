Armata: Russischer High-Tech-Panzer soll nun staatlich getestet werden

Der neueste russische Panzer T-14 „Armata“ wird 2019 staatlich geprüft. Dies teilte die Informations- und Massenkommunikationsabteilung des russischen Verteidigungsministeriums am Montag mit.

„Im Interesse der Bodentruppen wurde auf der universellen „Armata“-Plattform der T-14-Panzer entwickelt, der jetzt den Testlauf vollendet. Das Kampffahrzeug wird 2019 die staatlichen Tests in den Forschungsinstituten des Verteidigungsministeriums Russlands ablegen“, heißt es in einer Erklärung.

© Sputnik / Ilya Pitalev Wer will russischen „Armata“-Panzer? US-Magazin nennt fünf potentielle Käufer

Bemerkenswert ist, dass T-14 der einzige Panzer der dritten Nachkriegsgeneration in der Welt ist: „Dies ist eine grundsätzlich neue und vollständig russische Entwicklung. Der Turm von T-14 ist unbemannt. Zum ersten Mal ist die Crew getrennt von der Munitionsladung in einer gepanzerten Kapsel untergebracht “, so die Abteilung.

Der Panzer „Armata“ ist darauf ausgelegt, den Kampf in direktem Kontakt mit dem Feind zu führen sowie die Offensive motorisierter Schützengruppen zu unterstützen.

Zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium seine Vision des amerikanischen Zukunftspanzers vorgestellt. Das „Kampfmonster“, wie die Verantwortlichen das Projekt nennen, soll nach 2021 fertig sein. Aus dem, was man jetzt darüber weiß, wird deutlich: Der „Zukunfts-Abrams“ ist eine Kopie des russischen T-14 „Armata“.