„Alle werden neidisch sein“: China baut größte Erdbebenwarte der Welt

Laut den Teilnehmern des Projektes werden zurzeit mehr als 15.000 Sensoren auf dem gesamten Territorium des Landes aufgestellt, die ein einheitliches Netz bilden sollen. Bei einem Erdstoß werden sie sofort elektrische Impulse an die Steuerungszentrale übermitteln, worauf eine entsprechende Warnung auf die Smartphones der in einem gefährdeten Gebiet lebenden Menschen folgen soll.

© Sputnik / Alexander Piragis Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert Kamtschatka

Nach Behauptung der chinesischen Fachleute kann ein solches Warnsystem eine drohende Gefahr sofort melden und den Bewohnern eines Hauses beispielsweise mehrere Sekunden Zeit für eine Rettungsflucht geben, bevor eine Bebenwelle die Erdoberfläche erreicht.

Ähnliche Warnsysteme sind bereits in Japan und an der westlichen Küste der USA in Betrieb. Wie einer der Teilnehmer des Projektes, Li Shan Iu, jedoch sagte, wird das chinesische Warnsystem bei vielen Parametern vollkommener und besser integriert sein als die in Japan und den USA eingesetzten Systeme. Es könne nicht nur tektonische Verschiebungen registrieren, sondern auch eventuelle Erdbebenfolgen berechnen und dadurch „Fachleute in anderen Ländern neidisch machen“, so der Experte.

Erdbeben sind häufige Naturerscheinungen in China, besonders in dessen westlichen Provinzen. Die chinesischen Behörden messen deshalb Programmen zur Bekämpfung von Katastrophen bzw. zur Vorbeugung von Opfern große Aufmerksamkeit bei.

© AP Photo / Irwin Fedriansyah Erdbeben der Stärke 7,6 vor Neukaledonien registriert

Ein Beben der Stärke acht, das schwerste in den vergangenen Jahrzehnten, hatte am 12. Mai 2008 die Provinz Sichuan heimgesucht. 87.150 Menschen wurden dabei getötet bzw. gelten als vermisst. 374.000 weitere erlitten Verletzungen. Millionen wurden obdachlos. Der Sachschaden durch die Naturkatastrophe wurde auf rund 150 Milliarden US-Dollar geschätzt.