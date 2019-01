Schnellster Elektroflieger der Welt: Rolls-Royce will Rekorde brechen

Rolls-Royce will all die Elektroflieger da draußen alt aussehen lassen. Dazu will das Unternehmen die neuste Ingenieurskunst im Luftbau, gepaart mit Technologien aus der Formel-E und Hochleistungsbatterien in ein Flugzeug fließen lassen. 2020 soll es dann zum ersten Mal abheben.