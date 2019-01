Zerstört dieser WhatsApp-Virus wirklich die Handys?

Die Botschaft warnt Medienberichten zufolge vor einem ganz schlimmen Virus namens „Martinelli“. In dem Text geht es um ein Video, das angeblich das Telefon hackt, falls es angeklickt wird, und das Betriebssystem des Smartphones lahmlegt. Zudem werden WhatsApp-Nutzer aufgefordert, die Nachricht per Messenger weiterzuleiten.

In diesem Fall handelt es sich um eine Falschmeldung, so Medien. Weder das „Martinelli“-Virus noch das Video, vor dem gewarnt wird, existieren. Gegenüber solchen Kettenbriefen sollten die WhatsApp-Benutzer skeptisch sein. Um sich vor Viren und Hackern zu schützen, ist es ratsam, keine unbekannten Nachrichten oder Kontakte zu öffnen beziehungsweise anzunehmen. Die Kettennachrichten sollten am besten gelöscht werden.