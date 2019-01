Umrüstung russischer Streitkräfte 2019: Über eine Billion Rubel vorgesehen

„Über 1,44 Billionen Rubel ist für die Erfüllung des staatlichen Auftrags über die Ausstattung der Streitkräfte in diesem Jahr vorgesehen. Fast 71 Prozent dieser Mittel werden für die großangelegten Ankäufe der neuesten Rüstungsmodelle verwendet, so dass der Anteil moderner Waffen und moderner Ausrüstung (bei den Streitkräften – Anm. d. Red.) am Jahresende 67 Prozent beträgt“, sagte der Minister bei einer Telefonkonferenz am Dienstag.

>>>Mehr zum Thema: Russlands Militär bekommt im neuen Jahr erste „Panzerzerstörer” Sprut-SDM1<<<

Der Anteil moderner Waffen und moderner Ausrüstung bei den russischen Militärs soll bis 2020 auf insgesamt 70 Prozent steigen.

Zudem betonte Schoigu, dass eine „strikte Kontrolle der effektiven Haushaltsausgaben“ durch die „Führungskräfte aller Ebenen“ notwendig sei.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Geschenke für Militär: Diese Neuheiten erhalten 2019 die russischen Streitkräfte

Im Jahr 2019 sollen russische Militärs eine Reihe von neuen Waffen erhalten. Dazu zählen die nuklearen U-Wasser-Drohnen „Poseidon“, die ersten „Panzerzerstörer“ Sprut-SDM1, die Serienjäger der fünften Generation Su-57, eine Auswahl verschiedener Raketen sowie mehrere Panzer, Fregatten, Raketenschiffe und U-Boote.

>>>Mehr zum Thema: Russlands Marine wird 32 nukleare U-Wasser-Drohnen „Poseidon” bekommen<<<