USA von modernisiertem russischem Tu-22-Bomber fasziniert

US-Experten sind vom modernisierten russischen Kampfbomber Tu-22M3 fasziniert. „Die neue Bewaffnung der Maschine ist beeindruckend“, meint Analyst Mark Schneider vom National Institute for Public Policy.

„Das Flugzeug ist mit superschnellen Marschflugkörpern großer Reichweite ausgestattet, die sowohl mit nuklearen als auch mit herkömmlichen Gefechtsköpfen bestückt werden können“, schreibt der Experte auf der Homepage des US-Marineinstituts. Sie seien gut geeignet für die Zerstörung von Boden- und Überwasserzielen.

© AP Photo / WarfareWW Effektiv und tödlich: USA schätzen neue Tu-22 hoch ein

Weiteres Lob des Experten ging an russische Eloka-Systeme, die den Abfang der Tu-22M3 wesentlich erschweren.

Schneider ist der Ansicht, dass diese Flugzeuge die USA noch etwa 20 Jahre lang bedrohen würden. Zudem erinnerte er an die andere jüngste Entwicklung Russlands – die neuartige Hyperschall-Schiffsabwehrrakete „Zirkon“. „Die US-Marine soll in nächster Zeit neue Technik entwickeln und eine neue Militärdoktrin konzipieren, um diese todbringenden Langstreckenwaffen zu neutralisieren“, heißt es in dem Beitrag.