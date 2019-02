Landgestütztes Kampfmodul AU-220M wird für Flugzeuge und Schiffe modifiziert

Das unbemannte landgestützte Kampfmodul AU-220M „Baikal“ mit einer 57-mm-Kanone wird künftig auch für den Einsatz an Flugzeugen und Schiffen modifiziert. Das teilte Georgi Sakamennych, Generaldirektor der Herstellerfirma „Burewestnik“, am Dienstag in einem Sputnik-Interview mit.