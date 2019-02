Russlands Staatskommission meldet Test-Abschluss neuester Avangard-Rakete - Medien

Eine russische Staatskommission hat nach dem abschließenden Teststart der neuesten Hyperschall-Rakete „Avangard“ empfohlen, sie in die Bewaffnung aufzunehmen. Das teilten russische Medien am Montag unter Verweis auf eine Quelle aus dem einheimischen Rüstungsindustrie-Komplex mit.

„Die Staatskommission ist mit den Ergebnissen des abschließenden Teststarts des ‚Avangard‘-Raketenkomplexes zufrieden, in dessen Verlauf alle Forderungen der taktisch-technischen Aufgabe erfüllt wurden. Es wurde empfohlen, den Komplex in die Bewaffnung der strategischen Raketentruppen aufzunehmen“, so die Quelle.

© Sputnik / Verteidigungsministerium Russlands „Avangard“: Neues VIDEO von Hyperschall-Raketen-Tests veröffentlicht

Die Flugtests des Komplexes waren im Dezember 2018 abgeschlossen worden.

Damals hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, die Tests des „Avangard“-Komplexes hätten bestätigt, dass er die Geschwindigkeit von 27 Mach erreichen könne.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im März 2018 bei seiner Rede zur Lage der Nation erklärt, das neue russische Raketensystem „Avangard“ sei zu interkontinentalen Flügen auch in dichten Atmosphärenschichten fähig und könne die 20-fache Schallgeschwindigkeit erreichen.

Nach Ansicht von Experten macht dieses System die US-Raketenabwehr, deren Geschwindigkeit nur fünf Mach entspricht, sinnlos.

Russland entwickele die modernsten Waffensysteme in Antwort auf den Auf- und Ausbau der US-amerikanischen Raketenabwehr, so Putin. Russland habe lange Zeit versucht, die USA zu überreden, den ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile Treaty, dt. Vertrag zur Begrenzung von ballistischen Raketen) nicht zu verletzen. Das Weiße Haus habe jedoch alle dahingehenden Vorschläge aus Moskau abgelehnt.