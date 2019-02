Putin: Satellitengruppierung Russlands braucht gewaltigen Ausbau

In seiner alljährlichen Ansprache zur Lage der Nation sagte Putin am Mittwoch: „Es ist notwendig, noch in diesem Jahr ein Generalschema für die Entwicklung der Infrastruktur der Digitalwirtschaft, einschließlich eines Netzes von Telekommunikationen und Kapazitäten zur Datenaufbewahrung und —verarbeitung, zu beschließen. Die Aufgabe für die nächsten Jahre besteht darin, landesweit Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet zu gewähren und den Betrieb von Kommunikationssystemen der fünften Generation, 5G, in Angriff zu nehmen.“

>>>Weitere Sputnik-Artikel: USA verweigern Russland Hilfe bei Transport von UV-Teleskop zur ISS<<<

© Sputnik / Ramil Sitdikov US-Experte: Rekordzahl von Satelliten-Einschüssen im Jahr 2018

Putin fügte hinzu: „Um eine echte Revolution auf dem Gebiet des Nachrichtenverkehrs und der Nautik zu vollbringen und Systeme zur Fernsondierung der Erde zu schaffen, müssen die Möglichkeiten unserer Satellitengruppierung um ein Mehrfaches erweitert werden. Russland besitzt wertvolle Technologien dafür.“

Solche Aufgaben erfordern eine qualitative Erneuerung der gesamten Raumfahrtbranche, betonte Putin.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Russischer Satellit meldet unbekannte „Lichtexplosionen“ in Erdatmosphäre<<<