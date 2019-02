Russland: Superschlitten für Antarktis erfolgreich getestet

Der von russischen Wissenschaftlern entwickelte hochtechnologische Schlitten zur Beförderung von überschweren Gütern auf dem Antarktis-Eis ist an der russischen Antarktis-Station „Progress“ erfolgreich getestet worden.

Wie Medien unter Verweis auf den Fonds für Infrastruktur- und Bildungsprogramm der Rosnano-Gruppe berichten, der die Entwicklungsarbeiten finanziert hatte, hat das Testprogramm Montage und Demontage des Schlittens sowie kurze Abstecher von der Hauptroute zwischen den Antarktis-Stationen „Progress“ und „Wostok“ umfasst. Es ist geplant, im kommenden Jahr vollwertige Tests mit der Fahrt zur Station „Wostok“ durchzuführen.

Der Superschlitten wird der Beförderung von schweren Gütern zu der im Bau befindlichen Winterbasis „Wostok“ dienen, die bis zu neun Monate im Jahr autonom bleiben und in der Sommerzeit bis zu 35 Mitarbeiter und in der Winterzeit 15 Personen mit allem Notwendigem versorgen soll. Laut dem Projekt sollen Hunderte Tonnen Güter über eine Entfernung von 1.500 Kilometer transportiert werden. Zu diesem Zweck sollen 20 Superschlitten mit einer Tragfähigkeit von je 60 Tonnen eingesetzt werden. Die Montage der „Fahrzeuge“ soll höchstens zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Das Versuchsmuster des Superschlittens ist im St. Petersburger Betrieb „Komsomolskaja prawda“ konstruiert und gefertigt worden.