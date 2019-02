Kampfjet F-21 für Indien: „Die USA gehen den russischen Weg“

Der Rüstungskonzern Lockheed Martin aus den USA hat einen Kampfjet vorgestellt, der nach Angaben des Herstellers eigens für die indische Luftwaffe entwickelt wurde. Die Amerikaner wählen also einen Ansatz, den die Russen schon lange kennen, sagt ein Experte im Sputnik-Gespräch.

Das Flugzeug heißt F-21. Es wird in einem Video vorgestellt, das der US-Konzern bei YouTube veröffentlicht hat. In der Pressemitteilung von Lockheed Martin heißt es, der Kampfjet soll gemeinsam mit dem indischen Tata-Konzern in Indien gebaut werden. Die USA würden einen Teil der Komponenten liefern. Die Kooperation würde es Indien ermöglichen, mit dem „weltgrößten Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnik“ zusammenzuarbeiten.

„Die F-21 ist kein neuentwickeltes Flugzeug, sondern eine Modifikation der berühmten F-16 – ein Kampfjet der Generation 4++. Die Amerikaner haben einfach eine optimierte Importversion für Indien geschaffen“, sagt der Luftfahrtexperte und Fachjournalist Dmitri Drosdenko im Sputnik-Gespräch. „Die Amerikaner gehen also einen Weg, den die Russen schon lange gehen: Sie machen aus alter Technik etwas Neues.“

Das sei günstig und effektiv zugleich, so der Experte. „Ich denke, die F-21 wird ein gelungenes Flugzeug. Weil die F-16 auch ein guter Kampfjet ist.“

Das heißt, Russland und den USA steht ein harter Kampf bevor: „Der indische Rüstungsmarkt ist vom Volumen her sehr groß. Wie überall sonst auch versuchen die USA, dort auf aggressive Weise ihre Konkurrenten zu verdrängen. Das betrifft nicht nur Russland, sondern auch die EU, Frankreich. Das ist aber auch nichts Besonderes, man muss eben konkurrieren. Indien arbeitet mit allen zusammen. Was wichtig ist, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.“