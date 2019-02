Russland will Su-57-Jäger zu Flugschau nach Le Bourget schicken

Das neue russische Jagdflugzeug der fünften Generation Su-57 wird voraussichtlich im Juni 2019 bei der Internationalen Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris präsentiert.

Wie auf der Facebook-Seite der Luftfahrtmesse mitgeteilt wird, warten die Veranstalter der Luftfahrtschau auf die Bestätigung durch das Herstellerunternehmen „Suchoi“.

Die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse wird vom 17. bis 23. Juni auf dem Flugplatz Le Bourget (zwölf Kilometer nordöstlich von Paris) stattfinden.

Wie der Vizepräsident des russischen Luftfahrtkonzerns OAK, Ilja Tarassenko, im Februar mitteilte, beabsichtigt Russland, SU-57-Maschinen auf den Auslandsmarkt zu bringen.

Im April 2018 wurde berichtet, dass Indien die Kooperation mit Russland beim Projekt FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), das die Entwicklung des ersten indischen Fighters der fünften Generation in Anlehnung an das Su-57-Modell vorsah, ausgesetzt hat.