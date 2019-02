Flugzeugwerk nennt Termin für Übergabe des neuesten russischen Su-57-Serienjets

Der erste russische Serien-Kampfjet vom Typ Su-57 soll im Jahr 2019 in den Dienst der Luft- und Weltraumtruppen gestellt werden. Das sagte der Direktor des Juri-Gagarin-Flugzeugwerkes in Komsomolsk am Amur (im russischen Fernen Osten), Alexander Pekarscha, am Dienstag.