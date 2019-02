NI: Moderner Su-57-Jäger nicht ohne Probleme

Nach Meinung des US-Magazins geht das erste Problem der Serienproduktion des Flugzeuges auf die verzögerte Entwicklung des Triebwerkes der zweiten Etappe („Erzeugnis 30“) zurück, das es der Maschine ermöglichen soll, mit Überschallgeschwindigkeit ohne Nachbrennung zu fliegen.

Das zweite Problem soll im Finanzbereich liegen. NI erinnert daran, dass Indien im April 2018 die Zusammenarbeit mit Russland beim Projekt FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) ausgesetzt hatte, das die Entwicklung eines indischen Jagdflugzeuges der fünften Generation in Anlehnung an SU-57 vorsah. Die von der indischen Seite gezahlten Finanzmittel sollte Russland für die Entwicklungsarbeiten am eigenen Flugzeug verwenden.

Wie im Februar 2019 berichtet wurde, könnte der russische Su-57-Jäger bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse 2019 in Le Bourget bei Paris präsentiert werden.

Ebenfalls im Februar hat der Vizepräsident des russischen Luftfahrtkonzerns OAK, Ilja Tarassenko, den Plan bekanntgegeben, SU-57-Maschinen auf den Auslandsmarkt zu bringen.