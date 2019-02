„Wenn die Weltraumbehörde ‚Roskosmos‘ die Entscheidung über einen solchen Flug treffen und sich die technischen Möglichkeiten dafür bieten sollten, sind wir im Prinzip bereit, diese Aufgabe zu erfüllen“, so Dudorow.

© Sputnik / Pawel Lisitsyn Russischer Roboter wird sich ISS-Crew anschließen

Die Entscheidung über den Flug solle bis Ende Februar getroffen werden, ergänzte er.

Dudorow zufolge wurde die Unterbringung des Roboters in der Sojus-Landeskapsel „ausprobiert“. „Fjodor“ sei auf den Führersitz gesetzt worden, neben ihm könnte sich Platz für zwei Bordingenieure oder aber für Nutzlast finden.

Sollte sich der Roboter in den Weltraum begeben, werde er zusätzlich an einer Vibrationsanlage getestet und auf die elektromagnetische Vereinbarkeit mit dem Raumschiff geprüft werden. Während des Fluges solle der Verbindungskanal getestet sowie geprüft werden, ob „Fjodor“ die von der Erde kommenden Befehle ausführe, so der Exekutivdirektor.

Wie Sputnik im vorigen Jahr von einer Quelle in der Weltraumraketenbranche erfuhr, erwägt „Roskosmos“ den Flug von gleichzeitig zwei Robotern mit einem unbemannten Sojus-MS-Raumschiff zur Internationalen Raumstation im Jahr 2019.