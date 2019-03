Der Westen hat russische Zirkon-Raketen unterschätzt – Stern

Kramper verweist darauf, dass die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigte Geschwindigkeit der Zirkon-Rakete neun Mach betrage, was 11.000 Stundenkilometern entspreche.

„Diese Werte… liegen deutlich über den Schätzungen, die westliche Experten gewagt hatten. Diese rechneten in etwa mit der halben Reichweite und einer Geschwindigkeit im Bereich von 6000 Stundenkilometern“, so Kramper in seinem am Freitag erschienenen Artikel.

Diese Geschwindigkeit bedeute, dass die Rakete zu schnell für konventionelle Abwehrsysteme sei. Demnach könnte die Zirkon nur mit Laserwaffen oder elektronischen Abwehrsystemen abgefangen werden.

In seinem Beitrag äußert der Journalist zudem die Sorge, dass Russland nicht nur eine seegestützte, sondern auch eine boden- und luftgestützte Version der Waffe schaffen könnte.

© Sputnik / Oleg Lastochkin Russischer Konteradmiral erläutert Fähigkeiten der „Zirkon“-Hyperschallrakete

In seiner Rede zur Lage der Nation am 20. Februar erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass die neue Hyperschallrakete „Zirkon“ eine Geschwindigkeit von neun Mach und eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern habe.

Wie der russische Konteradmiral im Ruhestand und Dr.-Ing. Wsewolod Chmyrow erläuterte, würden die Zirkon-Raketen ihre Ziele aus einer Entfernung von 500 Kilometern innerhalb von fünf Minuten garantiert treffen.