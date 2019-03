US-Regierung lässt neue Hyperschall-Waffe bauen

Den Zuschlag für den Auftrag erhielt der Rüstungskonzern Raytheon. Mit Darpa, der Forschungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums, sei ein Vertrag über 63,3 Millionen Dollar abgeschlossen worden, teilte das in Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts) ansässige Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mit.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation